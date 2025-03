Chwile grozy rosyjskiego pilota. Cudem przeżył to lądowanie

Pomimo zbliżania się Su-34 do pasa startowego, jego podwozie nie wysunęło się. W takich przypadkach bardzo często dochodzi do katastrofy, jednak czasem - dzięki manewrom doświadczonego pilota - udaje się jej uniknąć. Przykładem było m.in. lądowanie Tadeusza Wrony i Jerzego Szwarca za seterami pasażerskiego Boeinga 767 . W ocenie Bulgarian Military przykładem takim jest również zdarzenie widoczne na poniższym nagraniu.

Su-34 jest uznawany za trzon rosyjskiego lotnictwa bojowego odgrywający dużą rolę również podczas wojny w Ukrainie. To bombowiec taktyczny, który został opracowany w latach latach 90. ubiegłego wieku. Mierzy ponad 23 m długości i jest wyposażony w dwa silniki AŁ-31F M1, które pozwalają osiągać prędkość do 1900 km/h.

Standardowe uzbrojenie Su-34 to wprawdzie działko lotnicze GSz-30-1 kal. 30 mm, ale posiada on również 12 pylonów, dzięki którym może przenosić nawet 8 t uzbrojenia dodatkowego - bomb lotniczych, a także pocisków rakietowych i pocisków manewrujących. To właśnie Su-34 Rosjanie wykorzystują do przenoszenia i zrzucania na ukraińskie pozycje groźnych bomb szybujących.