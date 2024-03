Chwalą się polskim czołgiem. Pokazali go na zdjęciach

Warto jednak podkreślić, że w grudniu ubiegłego roku Rosyjska Federalna Służba Wojsk Gwardii Narodowej (Rosgwardia) przygotowała poradnik przedstawiający najsłabsze punkty polskiego Twardego . Agresor zwracał w nim uwagę na "brak wykwalifikowanej kadry serwisantów oraz dostępu do części zamiennych", co miało działać na korzyść Rosjan, dla których PT-91 jest jednym z istotnych celów na froncie.

Opublikowane w ostatnim czasie zdjęcia przedstawiają polską maszynę, która jest elementem wyposażenia 22. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. Powstał on jako nowy oddział wydzielony ze struktur ukraińskiej armii i został wyposażony w przekazane przez Warszawę czołgi PT-91. Jednocześnie nie jest znany konkretny region, w którym pracują wspomniane maszyny.

Widoczny na zdjęciach PT-91 Twardy to generalnie rzecz ujmując polska maszyna, która jednak ma radzieckie korzenie. Wynika to bowiem z faktu, iż protoplastą Twardego jest T-72M1. Produkowany przez Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy S.A. czołg powstał w prototypowej wersji w 1991 r., zaś jego produkcję rozpoczęto kilka lat później, w 1994 r. i trwała ona do 2002 r. W okresie 2007-2009 wznowiono produkcję wariantu PT-91M dla wojsk malezyjskich.