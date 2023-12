Chroniona jak Biały Dom. W Ukrainie staje fabryka sprzętu NATO

Latem 2025 r. linie produkcyjne opuszczą pierwsze bojowe wozy piechoty Lynx. Z kolei już rok wcześniej z fabryki wyjadą pojazdy Fuchs. Są to opancerzone transportery charakteryzujące się sześciokołową konstrukcją, masą 17 ton i ładownością do 6 ton. Każdy pojazd jest wyposażony w silnik o mocy 320 KM oraz system regulacji ciśnienia w oponach z wnętrza, co razem przekłada się na bardzo dobrą mobilność w trudnym terenie i zdolność do pokonywania przeszkód wodnych.