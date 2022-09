Chiny pracują nad nowym pociskiem. Będzie latał i pływał

W odległości około 10 km od celu pocisk przełączy się w tryb torpedowy i będzie poruszał się pod wodą z prędkością 100 m na sekundę. Pozwoli na to zdolność do superkawitacji, co, jak tłumaczy South China Morning Post, polega na tworzeniu się wokół pocisku dużego pęcherzyka powietrza, który zmniejsza powstający opór i go nie spowalnia.