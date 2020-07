Chiny lecą na Marsa z przełomową misją. Start ma odbyć się jeszcze w lipcu

Start chińskiej misji Tianwen-1 będzie miał miejsce w ciągu najbliższych dni. Instrumenty pomiarowe zostaną wyniesione w kosmos z pomocą rakiety Long March 5 z chińskiego centrum startowego Wenchang na wyspie Hainan na Morzu Południowochińskim. Nazwa "Tianwen" oznacza w języku chińskim “pytania skierowane do nieba”.

W misji Tianwen-1 wezmą udział w sumie trzy specjalnie skonstruowane instrumenty, których celem będzie zdobycie informacji na temat Marsa. 14 lipca China Daily poinformował, że statek kosmiczny został już przetransportowany do obiektu startowego i jest gotowy do startu. Najprawdopodobniej będzie miał on miejsce 23 lipca, ale data nie została potwierdzona.