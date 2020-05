Cały świat walczy z pandemią. Tymczasem Chiny i NASA wyruszają na podbój Marsa

NASA też nie odkłada planów - w tym roku leci łazik i "helikopter"

Start planuje się na 17 lipca, a lądowanie w kraterze Jezero na Marsie ma odbyć się w dniu 18 lutego 2021 r. Po przylocie na Czerwoną Planetę śmigłowiec pozostanie pod osłoną chroniącą go przed gruzem, aż do momentu, w którym będzie gotowy do użycia.