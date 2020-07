NASA opóźnia misję Mars 2020. Agencji zostaje coraz mniej czasu

NASA ponownie przesunęła zaplanowany na 22 lipca start misji Mars 2020. Agencja poinformowała, że opóźnienie podyktowane jest problemami technicznymi. Według najnowszych wiadomości, początek misji odbędzie się nie wcześniej niż przed 30 lipca. Okno startowe otwarte jest od 20 lipca do 15 sierpnia .

Okno do startu na Marsa otwiera się raz na 26 miesięcy. Jeśli misja nie doszłaby do skutku w tym roku, astronomowie z NASA musieliby poczekać ze wznowieniem przedsięwzięcia aż do 2022 r. Według informacji zagranicznych mediów, takie opóźnienie kosztowałoby około 500 milionów dolarów.