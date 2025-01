Kraj NATO zdecydował. Stawia "zęby smoka" na granicy z Rosją

"Litwa już zakupiła magazyny pełne zębów smoka – piramid zaprojektowanych do zatrzymywania czołgów – i planuje zaminować swoje mosty do rosyjskiej eksklawy kaliningradzkiej" – poinformował NBC News powołując się na informacje z litewskiego ministerstwa obrony.

Litwa fortyfikuje granicę z Rosją

Historia elementów określanych jako "zęby smoka" sięga II wojny światowej, kiedy zaczęto stosować je na szerszą skalę. Są to charakterystycznie wyglądające betonowe lub żelbetonowe przeszkody (z reguły wysokie na ok. 90–120 centymetrów) w kształcie piramid, których zadaniem jest powstrzymacie wroga nacierającego ciężkim sprzętem. Przede wszystkim czołgami, które bazują na gąsienicowych podwoziach, a dodatkowo są nisko zawieszone. O przydatności "zębów smoka" także w dzisiejszych czasach dowodzi wojna w Ukrainie, gdzie również są one stosowane.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kraje nadbałtyckie odgradzają się od Rosji

Na podobne kroki decydują się pobliskie kraje bałtyckie, czyli Łotwa i Estonia. Jak podaje NBC News, Litwa dodatkowo zdecydowała się zaminować mosty prowadzące do z tego kraju do Rosji. W chwili ataku pozwoliłoby to szybko zniszczyć kluczowe pod względem logistycznym obiekty. Jak jest to ważne pokazuje konflikt w Ukrainie, gdzie most krymski jest celem ciągłych ataków Ukraińców i obiektem szczególnie mocno chronionym przez Rosjan.

Od dłuższego czasu działania dotyczące budowy zabezpieczeń na granicy z Białorusią oraz z obwodem królewieckim podejmuje także Polska. Na granicy z Białorusią powstał mur, na granicy polsko-rosyjskiej budowana jest zapora elektroniczna, a dodatkowo zdecydowano o budowie zapory elektronicznej na rzece Bug.

W styczniu br. Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, zapowiedział z kolei, że powołana zostanie Straż Bałtycka. Formacja będzie miała na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na Bałtyku, w jej ramach wykorzystywane będą m.in. fregaty, samoloty patrolowe oraz inne rodzaje uzbrojenia.

Litwa to jedno z państw, które po agresji Rosji na Ukrainę najpoważniej podeszło to umacniania swoich granic oraz modernizacji armii. Zgodnie z ostatnio ogłoszonymi planami, w latach 2026-2030 wydatki tego kraju na obronność mają sięgać aż 5-6 proc., co stanowiłoby najwyższy wynik w NATO.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski