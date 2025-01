Pożary było widać z kosmosu. To silny cios w rosyjskie lotnictwo

W wyniku przeprowadzonych w ostatnich dniach atakach na rosyjskie bazy, w których gromadzone jest paliwo lotnicze, ukraińskie siły zbrojne zniszczyły 800 tys. ton paliwa - podaje ukraiński portal Defense Express. To ilość, która mogłaby zapewnić do 900 misji bojowych grupie 21 samolotów Tu-22M3, z których każdy zużywa 6 ton paliwa na godzinę lotu.

Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły w ostatnich dniach skuteczne ataki na rosyjskie zasoby paliwowe, niszcząc w sumie 800 tys. ton paliwa. Pożary towarzyszące tym uderzeniom były tak intensywne, że było je widać nawet z kosmosu, co ukazano na zdjęciach satelitarnych. Według eksperta Anatolija Chrapczyńskiego, to wystarczająca ilość, by zasilić 900 misji bojowych dla 21 bombowców Tu-22M3, z których każdy zużywa 6 ton paliwa na godzinę lotu.

Skutki ataku na rosyjskie zasoby

Jak wyjaśniają analitycy z Defense Express, rosyjskie lotnictwo regularnie wykorzystuje wspomniane bombowce Tu-22M3 do ataków w kierunku ukraińskich pozycji. Samoloty zwykle przenoszą pociski Ch-22 lub Ch-32. Zniszczenie dużych rezerw paliwa (ponad 800 tys. ton) oznacza, że Rosjanie przynajmniej częściowo będą zmuszeni do zmniejszenia częstotliwości lotów Tu-22M3 do czasu zgromadzenia w miejscach, gdzie te samoloty stacjonują odpowiednich zapasów paliwa.

Zniszczenie wspomnianych rezerw paliwa komplikuje logistykę. Oznacza to, że w najbliższej przyszłości zdolności bojowe Rosji mogą być ograniczone.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Chrapczyński dodał do tego, że choć ataki na strategiczne obiekty Rosji mają długofalowe znaczenie, nie oznacza to, że Rosja zrezygnuje z prób przeprowadzania ataków rakietowych. Ukraińskie siły zbrojne muszą kontynuować działania w tym kierunku.

Rosyjskie bombowce Tu-22M3

Przypomnijmy, że rosyjski bombowiec Tu-22M3 posiada istotną zdolność przenoszenia aż 24 t uzbrojenia, co czyni go znaczącą jednostką militarną w arsenale Federacji Rosyjskiej. Z punktu widzenia ukraińskiego ten samolot stanowi poważne zagrożenie, gdyż jest wykorzystywany do transportu m.in. wspomnianych pocisków Ch-32 oraz Ch-22, przed którymi Ukraińcom bardzo trudno się bronić. Szacowany zasięg pocisku Ch-22, kiedy jest zrzucany z wysokości 14 km, wynosi około 550 km.

Dodatkowo Tu-22M3 jest przystosowany do przenoszenia innych rodzajów pocisków, takich jak manewrujące Ch-15, a także Ch-47M2 Kindżał, który ma zasięg nawet do 2 tys. km. Te parametry czynią rosyjski bombowiec kluczowym elementem w operacjach wojskowych w rejonie.