Dostali stare czołgi z Zachodu. Ukraińcy nie wiedzą, co z nimi zrobić

M-55S to głęboko zmodernizowany radziecki czołg T-55, który wszedł do służby pod koniec lat 50. zeszłego wieku. Prace nad M-55S ukończono natomiast w 1997 r. Ukraina otrzymała 28 takich czołgów już pod koniec 2022 r. , a Słowenia w zamian za pomoc wzbogaciła się o 40 wozów bojowych z Niemiec.

Z danych grupy Oryx zajmującej się dokumentowaniem strat sprzętowych stron walczących w Ukrainie wynika, że do tej pory Ukraińcy stracili tylko dwie takie maszyny. Porównując do strat związanych z innymi czołgami, to bardzo niewiele, co potwierdza doniesienia, że M-55S praktycznie nie biorą udziału w walkach.