System VAMPIRE na polowaniu. To pierwszy taki przypadek

System rakietowy VAMPIRE to lekka i mobilna broń opracowana przez amerykańską firmę L3Harris, przeznaczona do zwalczania dronów i celów naziemnych. Jego główną cechą jest modułowa konstrukcja, umożliwiająca szybki montaż na różnych platformach, w tym na cywilnych i wojskowych pojazdach terenowych. System wykorzystuje naprowadzane laserowo pociski rakietowe, zapewniając precyzyjne trafienie w cel nawet w trudnych warunkach bojowych.

Jego uzbrojenie obejmuje przede wszystkim rakiety APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System), które są zmodyfikowanymi wersjami standardowych pocisków 70 mm, wyposażonymi w system naprowadzania laserowego. Taka konfiguracja pozwala na skuteczne eliminowanie zarówno wrogich bezzałogowców, jak i lekko opancerzonych pojazdów. VAMPIRE wyróżnia się niskim kosztem eksploatacji w porównaniu z bardziej zaawansowanymi systemami obrony przeciwlotniczej, co czyni go ekonomicznym rozwiązaniem do ochrony sił zbrojnych przed nowoczesnymi zagrożeniami powietrznymi.