Rosyjska łódź podwodna Archangielsk dotarła do bazy w Arktyce, wzmacniając obecność Rosji w regionie - podaje portal Bulgarian Military, powołując się na komunikat ministerstwa obrony Rosji.

Rosyjskie ministerstwo obrony ogłosiło przybycie nowoczesnej łodzi podwodnej Archangielsk do bazy Floty Północnej w Arktyce. To kolejny krok w umacnianiu rosyjskiej obecności w tym regionie. Jak czytamy, dowódca okrętu kapitan Aleksander Gładkow potwierdził, że załoga jest gotowa do misji, a wszystkie systemy działają bez zarzutu.

Strategiczne znaczenie Arktyki

Następnym krokiem, który zamierza podjąć Federacja Rosyjska, jest rozpoczęcie intensywnych ćwiczeń, zanim okręt Archangielsk zostanie włączony do stałej gotowości bojowej Floty Północnej.

Bulgarian Military wyjaśnia, że Arktyka zyskuje na znaczeniu z powodu topniejących lodów, co otwiera nowe szlaki żeglugowe i dostęp do surowców. Rosja, posiadająca znaczną część arktycznego szelfu, wzmacnia swoją obecność, by chronić interesy ekonomiczne i militarne.

Archangielsk odgrywa w tym kluczową rolę - pozwala bowiem ochraniać rosyjskie okręty balistyczne i zapewnia odstraszanie nuklearne. Jego zdolności operacyjne pod lodem dają Rosji przewagę strategiczną w regionie.

Wyzwania operacyjne w Arktyce

Działania w Arktyce wiążą się z unikalnymi wyzwaniami, takimi jak ekstremalne warunki pogodowe. Archangielsk jest przystosowany do pracy w tych warunkach, co czyni go nieocenionym narzędziem w realizacji rosyjskich celów w regionie. Łódź podwodna uczestniczy w ćwiczeniach wojskowych, demonstrując gotowość bojową i zdolności operacyjne.

Nowa łódź podwodna Rosjan

Archangielsk, okręt należący do klasy Jasień-M, jest wyposażony w zaawansowane technologie i uzbrojenie, w tym pociski Kalibr i Oniks. Może operować do 100 dni bez wynurzania, co czyni go kluczowym elementem rosyjskiej strategii w Arktyce.