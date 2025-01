Największa góra lodowa świata. Naukowcy z niepokojem patrzą na A23a

Największa góra lodowa na świecie, A23a, niebezpiecznie zbliża się do archipelagu na Południowym Atlantyku, stwarzając zagrożenie dla unikalnego ekosystemu, donosi Science Alert. Ogromna bryła o powierzchni ok. 4 000 km kwadratowych, co czyni ją trzykrotnie większą od Nowego Jorku, której pokrywa lodowa miejscami ma grubość 300 metrów, a jej masa może sięgać biliona ton, zagraża m.in. pingwinom oraz fokom.