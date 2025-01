Element chińskiej rakiety spadł na Ziemię. Wybuchła obok domów

Nagranie z monitoringu pokazuje reakcję dwóch osób na eksplozję, która miała miejsce niedaleko ich miejsca zamieszkania. Nie widzimy samego wybuchu, ale widać, jak mocno rozświetlił on niebo w okolicy. Z informacji, które przekazał serwis space.com, wynika, że booster wybuchł na wzgórzu nieopodal budynków mieszkalnych.

Chińskie rakiety startują z centrum startowego Xichang, wybudowanego w głębi lądu ze względu na chęć zachowania bezpieczeństwa w czasie zimnej wojny. Stoi to w kontraście z działaniami innych państw, które zazwyczaj wystrzeliwują rakiety z terenów przybrzeżnych. Z tego względu poszczególne elementy rakiet spadają wówczas do wody, nie zaś jak w przypadku Chin – na ląd.

Długi Marsz 3B to jedna ze starszych chińskich rakiet, które są ciągle w użyciu. Korzysta ona z toksycznej mieszanki hipergolowego paliwa hydrazyny i czterotlenku azotu. Pierwszy stopień rakiety ma cztery boostery o wysokości ponad dwóch metrów każdy. Często zostają w nich resztki paliwa, co prowadzi do ich eksplozji po uderzeniu w ziemię. Dodatkowo paliwo może być szkodliwe dla organizmów żywych.