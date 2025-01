120 dni pod wodą. Niemiecki inżynier ustanowił nowy rekord świata

Jak podaje serwis Interesting Engineering: Rudiger Koch spędził 120 dni pod wodą, bijąc rekord świata. Koch to niemiecki inżynier lotniczy, który spędził 4 miesiące w podwodnej kapsule, tym samym bijąc rekord świata. Poprzedni rekord wynosił 100 dni i należał do Amerykanina Josepha Dituriego. Niemiec to współzałożyciel firmy Ocean Builders.