Chiński bombowiec N‑6H z potężną bronią pod kadłubem. Ma zasięg 8 tys.km

Z tego powodu podobieństwo "nowego" chińskiego bezzałogowca do starej amerykańskiej maszyny budzi wiele wątpliwości co do faktycznych możliwości tajemniczego sprzętu Pekinu.

Szczegółowe dane WZ-8 nie zostały podane do publicznej wiadomości. Na podstawie podobieństwa do amerykańskiej konstrukcji jej zasięg jest szacowany na 8 tys. km, a prędkość maksymalna na ok. 3,7 tys. km/h. Maszyna może ważyć ok 5 ton, ma ok. 12 metrów długości i sześć metrów rozpiętości skrzydeł.