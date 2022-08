Chemia trafia nie tylko do Odry. Tak zabijamy polskie rzeki

Rzeki to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc na planecie. Trafiają do nich nie tylko śmieci, ale też ścieki i szkodliwe substancje chemiczne. To właśnie one stanowią główne zagrożenie dla ekosystemu, co obrazuje tragiczna w skutkach katastrofa ekologiczna na Odrze. Wyjaśniamy, w jaki sposób zabijamy polskie rzeki i niszczymy ich ekosystem.