Naukowcy alarmują: obecność człowieka niszczy "zaginiony świat"

To dobry moment na podkreślenie faktu, że są to przepiękne, ale też bardzo niedostępne miejsca. Szczyty pełnią rolę swego rodzaju trudnej do pokonania bariery, więc naturalnie doszło do sytuacji, w której funkcjonują jak samotne ostoje natury. Krótko mówiąc, tym dziewiczym krainom udało się uciec przed wpływem człowieka. Profesor Philippe Kok tłumaczy: