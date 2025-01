Chaos i zniszczenie, wyrzutnia Tor‑NK w ogniu. Rosjanie zaatakowali sojuszników

Wysłane do walki północnokoreańskie wojska obnażyły słabość armii Kim Dzong Una . Jego żołnierze walczą stosując archaiczną taktykę , nieprzystającą do realiów nowoczesnej wojny, co skutkuje wysokimi stratami.

Według szacunków południowokoreańskiej agencji NIS, do końca pierwszej dekady stycznia zginęło co najmniej 300 północnokoreańskich żołnierzy, a 2,7 tys. odniosło rany. Nieznana liczba dostała się do niewoli mimo apeli swojego przywódcy, namawiającego swoich poddanych do popełniania samobójstw.