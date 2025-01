Południowokoreańska agencja wywiadowcza ujawniła, że straty żołnierzy KRL-D w wojnie na Ukrainie wynoszą już 3 tys. osób. Z tej liczby 300 to zabici, a 2,7 tys. to ranni. Informację tę przekazała agencja Yonhap, powołując się na wyliczenia południowokoreańskiego wywiadu.

Według południowokoreańskiego wywiadu, wysokie straty wynikają z "nierozumienia współczesnej wojny" przez żołnierzy KRL-D. Ich działania, takie jak "daremne" strzelanie do dalekosiężnych dronów, przyczyniają się do zwiększenia liczby ofiar.

Wywiad ujawnia również, że żołnierze KRL-D są zmuszani do popełniania samobójstw, aby uniknąć wzięcia do niewoli przez ukraińskie siły. To dramatyczne posunięcie ma na celu zapobieżenie przechwyceniu przez wroga.

Jak przypomina ukraińska agencja Unian, Ukraina jest gotowa przekazać Korei Północnej żołnierzy wziętych do niewoli. Władze przekażą żołnierzy w zamian za ukraińskich jeńów przetrzymywanych w Rosji. Jak czytamy jednak, jeden z północnokoreańskich żołnierzy z niewoli wyraził chęć pozostania w Ukrainie i nie chce wracać do Korei.

Dodajmy, że Korea Północna wspiera Federację Rosyjską i przekazuje do kraju agresora tony sprzętu. W ostatnim czasie na językach pojawiają się działa M1989 Koksan, które - jak oceniał analityk wojskowy Jarosław Wolski - są "wyrazem desperacji Rosjan". Sprzęt jest bowiem specyficzny - ma lufę innego kalibru niż ten, którego używają Rosjanie, a do tego jest mało celny.

M1989 Koksan to artyleria o imponującym zasi ęgu, wynoszącym do 60 km przy użyciu pocisków aktywno-reaktywnych. W przypadku standardowych pocisków, zasięg zmniejsza się do 40 km. Broń charakteryzuje się szybkostrzelnością dwóch strzałów w ciągu pięciu minut. Ważnym aspektem jest zastosowanie działa kalibru 170 mm, które jest unikalne dla Korei Północnej. To specyficzne rozwiązanie powoduje, że Rosjanie muszą zaopatrywać się w amunicję od Korei Północnej, ponieważ używają broni o innym kalibrze.