Ciężkie starcia pod Awdijiwką. Rosjanie długo nie zapomną tej lekcji

"Na kierunku awdijiwskim wróg nie ustaje w próbach ataków i kontynuuje szturm na ukraińskie pozycje frontowe. Zadaniem Trzeciej Brygady Szturmowej jest zniszczenie go do maksimum" - napisano w krótkim komunikacie podsumowującym działania tej jednostki w okresie od 17 do 24 marca.

T-80 to czołg podstawowy trzeciej generacji. Po rozpadzie ZSRR na wyposażeniu rosyjskiej armii pozostało ok. 4,5 tys. tego typu maszyn w różnych wersjach.

To co odróżnia czołgi z rodziny T-80 od większości innych rosyjskich to napęd w postaci turbiny gazowej. Ma ona moc 1000 KM lub 1250 KM, w zależności od wersji. Pozwala na rozpędzenie ważącej ponad 40 ton konstrukcji do ok. 60 km/h.