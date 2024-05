Cenna pomoc dla Ukrainy. Dodatkowe czołgi lada chwila ruszą na front

Leopard 2A4, który był produkowany przełomie lat 80. i 90. XX wieku, waży ok. 55 t. Czołg posiada silnik o mocy 1500 KM, dzięki któremu jest w stanie poruszać się z prędkością do nawet 70 km/h. Uzbrojenie stanowi tu przede wszystkim armata gładkolufowa kal. 120 mm. Poza nią załoga ma do dyspozycji parę karabinów maszynowych kal. 7,5 mm oraz z wyrzutnię granatów dymnych. Istotne, że Leopard 2A4 posiada system kierowania ogniem z termowizją. Dzięki temu pod kątem możliwości ofensywnych wypada znacznie lepiej zarówno od starszego wariantu, jak i od większości poradzieckich czołgów produkowanych w podobnym okresie.