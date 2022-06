To pierwszy taki atak. Rosyjskie bombowce Tu-22M3 uderzyły z Białorusi

Tu-22M (można spotkać się również z nazwą Tu-26, w kodzie NATO: Backfire) to maszyna skonstruowana przez rosyjski koncern lotniczy Tupolew i wyprodukowane przez Kazańskie Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego. Tu-22M został zaprojektowany jako szybki bombowiec, zdolny do lotów z prędkością naddźwiękową i uderzeń bombowo-rakietowych na cele naziemne rozmieszczone w strefie operacyjnej przeciwnika. Jak informował już Łukasz Michalik , cechą konstrukcyjną, która ułatwia to zadanie, są skrzydła o zmiennej geometrii.

Bombowiec napędzają dwa silniki turbowentylatorowe Kuzniecow NK-25. Maszyna ma prędkość przelotową 900 km/h i prędkość maksymalną 2300 km/h. Tu-22M3 może latać na maksymalnej wysokości 14 000 m i wznosić się z prędkością 15 m/s. Zasięg operacyjny samolotu to 7000 km. Tu-22M3, obok kierowanych i niekierowanych bomb, można uzbroić m.in. w "pociski manewrujące Ch-15 o zasięgu do 150 km, Ch-22 (zasięg do 500 km), a także nowe pociski Ch-47M2 Kindżał o zasięgu do 2000 km. Pociski manewrujące mogą zostać wyposażone w głowice nuklearne", na co zwrócił uwagę Michalik.