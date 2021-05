Były dowódca ISS o UFO: "widziałem na niebie niezliczone rzeczy, których nie rozumiem"

Poszukiwanie życia na Marsie

Obecnie na Marsie pracuje kilka łazików, w tym łazik Perseverance NASA oraz chiński Zhurong. Urządzenia zbierają próbki, które mogą wyjaśnić zagadkę dotyczącą życia na innych planetach. Według Hadfielda jeśli okaże się to prawdą, istotne jest, aby zastanowić się, co to będzie oznaczało dla nas na Ziemi i jakie wiążą się z tym obowiązki.