Życie na Marsie. Naukowcy znaleźli klucz do rozwiązania tej zagadki

Życie na Marsie - poszukiwanie dowodów

Jak przekonują naukowcy na łamach "Journal of Geophysical Research" poszukiwanie życia na Marsie nie jest prostym zadaniem i wymaga żmudnych badań. Już w 2018 roku Łazik Curiosity NASA wykrył na Czerwonej Planecie oznaki występowania soli organicznych, co sugeruje, że planeta dawniej mogła nadawać się do zamieszkania. Urządzenie nie było jednak w stanie zweryfikować bezpośrednich dowodów ich istnienia oraz źródeł pochodzenia, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłych badań. Być może problem ten uda się wyeliminować dzięki próbkom zebranym przez Perseverance.