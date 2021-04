"Ciemne syreny" pomogą rozwiązać jedną z największych zagadek kosmosu. Naukowcy są pełni nadziei

Jedną z największych tajemnic kosmologii jest tempo, w jakim rozszerza się Wszechświat. Do tej pory naukowcy nie mieli co do tego pewności. Dodatkowo wykonywane pomiary i obserwacje były ze sobą sprzeczne. Nadzieje na rozwiązanie zagadki dają jednak "ciemne syreny".

Ilustracja przedstawiające czarną dziurę Źródło: NASA/JPL-Caltech