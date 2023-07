Sam ich widok budzi grozę. Wkrótce dotrą do Ukrainy

Skynex nie będzie nowością dla ukraińskiej armii. Zestawy tego typu dostarczano na front już wcześniej. Również wtedy odpowiadała za to firma Rheinmetall mocno zaangażowana we wsparcie, jakie płynie do Ukrainy z Berlina. Przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne m.in. za amunicję, modernizowane czołgi Leopard 2A4 czy bojowe wozy piechoty Marder. Skynex to sprzęt innego typu, ale też bardzo wyczekiwany przez armię obrońców.