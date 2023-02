BWP dla US Army. BAE Systems ujawniło swoją koncepcję

Będzie mieć to istotne znaczenie nie tylko dla oszczędności paliwa (i dłuższego zasięgu operacyjnego), ale też dla sygnatury termicznej pojazdu. Pojazd ma poruszać się z prędkością maksymalną 70 km/h i przyspieszać od 0 do 40 km/h w 10,5 sekundy.

Klasyczne transportery opancerzone i bojowe wozy piechoty mają jeden duży silnik z przodu, który pozostawia dużą sygnaturę cieplną, co ułatwia wykrycie przez wroga i w efekcie zniszczenie pojazdu. Z tego względu redukcja tego parametru stała się istotnym wymogiem US Army.

Pojazd ma być przygotowany również na dodatkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną generowane przez różne podzespoły. Być może pozwoli to na stałe pożegnać się z demonami Bradleya, w którym należało niejednokrotnie wyłączać niektóre urządzenia, aby skorzystać z funkcji innych. Bezproblemowe ma być działanie aktywnego systemu ochrony pojazdu Iron Fist. Będzie on uzupełniał podstawową osłonność balistyczną, na którą składać się będzie stal pancerna, wzmocniona osłonami kompozytowymi i wybuchowym pancerzem reaktywnym.

US Army upodabnia się do Rosjan. Ma ku temu mocny powód

Point Blank Enterprises z Florydy – mająca do tej pory tyle wspólnego z bojowymi wozami piechoty co Węgry z dostępem do morza – zaprezentowała dość odważną koncepcję. W kwietniu 2022 roku zaprezentowała model klasycznego bwp – Liberty. Będzie on wyposażony w modułowy silnik Cummins ACE o mocy 1000 KM, ale wóz otrzyma hybrydowy układ napędowy. Konstrukcja modułowa wozu pozwoli na niezbyt skomplikowaną przebudowę w wersje specjalistyczne, a także ułatwi modernizację i remonty.