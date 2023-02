– Siły powietrzne, marynarka wojenna i piechota morska pracują wspólnie nad rozwojem nowego zaawansowanego radaru, który ma być zdolny do radzenia sobie z obecnymi i przewidywanymi zagrożeniami latającymi i naziemnymi. Nowy radar będzie kompatybilny ze wszystkimi wariantami F-35 – głosi oświadczenie Joint Program Office.

W tym przypadku określenie "wszystkie warianty" oznacza samoloty w wariantach F-35A, B i C, ale muszą być wyprodukowane w najnowszej wersji Block 4. W chwili obecnej nie przewiduje się montażu nowego radaru na samolotach wcześniejszych serii produkcyjnych Block 1A, 1B, 2A, 2B, 3i czy 3F. Nie wiadomo natomiast, co z samolotami F-35 Block 4 wcześniejszych serii produkcyjnych – na przykład polskimi, które formalnie będą już należały do wariantu Block 4, ale pierwsze egzemplarze zostaną wyprodukowane w ramach szesnastej serii produkcyjnej.