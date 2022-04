Ukraina z kolejnym wsparciem. Londyn wysyła pociski Brimstone

Rzeczona broń to brytyjskie pociski klasy powietrze-ziemia przeznaczone do niszczenia opancerzonych celów. Za ich produkcję odpowiada europejski koncern MBDA. Chociaż Brimstone powstały przede wszystkim z myślą o niszczeniu pojazdów naziemnych, mogą być wykorzystywane również jako broń przeciwokrętowa.

Jak podkreśla The War Zone, oprócz wersji odpalanych z samolotów i śmigłowców, dostępne są również warianty okrętowe (znane jako Maritime Brimstone i Sea Spear ) oraz wystrzeliwane z platform lądowych. Jako potencjalne cele pocisku producent wymienia m.in. pojazdy szybko poruszające się i manewrujące, czołgi, pojazdy pancerne oraz bunkry.

Broń została jednak zaprojektowana przede wszystkim z myślą o spełnieniu wymogów RAF-u, czyli brytyjskich sił powietrznych. W efekcie opracowano pocisk na paliwo stałe, osiągający prędkość do Mach 1,5 (ponad 1800 km/h). Produkowany od 2005 r. Brimstone waży ok. 48 kg i jest wyposażony w głowicę kumulacyjną typu tandem. Pocisk korzysta z naprowadzania radiolokacyjnego, a jego zasięg to 12 km.