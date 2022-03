Rozmowy z Rosjanami. Delegacja Ukrainy korzysta z polskiego śmigłowca

Maksymalny zasięg śmigłowca ze zbiornikami dodatkowymi wynosi 1100 km. Mi-17 może poruszać się z prędkością do 250 km/h, a jego masa startowa to ok. 13 t. Podstawowe zadania maszyny polegają na transporcie ludzi oraz uzbrojenia w kabinie ładunkowej. Może on przetransportować do 24 żołnierzy desantu z pełnym ekwipunkiem.