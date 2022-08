Brazylia wysyła do Europy lotniskowiec São Paulo. To rejs w jedną stronę

Do niedawna Brazylia była jednym z niewielu krajów na świecie mogących pochwalić się użytkowaniem lotniskowca. Był to ostatni na świecie lotniskowiec CATOBAR z konwencjonalnym napędem.

CATOBAR to akronim, definiujący sposób startu i lądowania samolotów na lotniskowcu. Oznacza start wspomagany katapultą i lądowanie z wykorzystaniem rozwiązań, skracających dobieg samolotu – aerofiniszerów. Są to rozciągnięte w poprzek pokładu liny, o które lądujący samolot zaczepia wysuwanym spod kadłuba hakiem.

Brazylijski lotniskowiec São Paulo ma za sobą długą i ciekawą służbę. Zbudowano go we Francji, jako jeden z dwóch klasycznych lotniskowców typu Clemencau. Okręt został przyjęty do służby w 1963 r. i pozostawał w niej przez 37 lat.