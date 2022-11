Borsuki dla armii. Wojsko Polskie testuje nowy pojazd

BWP Borsuk waży ok. 25 ton, a jedną z jego istotnych cech jest zdolność samodzielnego pływania . Wpływa to rzecz jasna na masę, wyporność i stopień opancerzenia konstrukcji. Polski BWP jest z tego względu lżejszy od innych nowych pojazdów tego typu (ale cięższy od poradzieckich BWP-1 ). Zastosowanie takiego rozwiązania może być jednak przydatne w działaniach ofensywnych.

Co istotne, w razie potrzeby Borsuk może zostać obłożony dodatkowy pancerzem, który podnosi poziom ochrony wnętrza. Masa pojazdu wzrasta wówczas do 30 t. Wóz jest obsługiwany przez trzyosobową załogę i może transportować do sześciu żołnierzy desantu.