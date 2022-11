Niemcy dotrzymują słowa. Leopardy w drodze do Słowacji

Leopardy były pierwszymi na świecie czołgami podstawowymi trzeciej generacji, a wariant 2A4 to ich najbardziej rozpowszechniona wersja. Masa bojowa pojazdu 55 t, a jego maksymalny zasięg wynosi 550 km. Po utwardzonej drodze czołg osiąga prędkość do 72 km/h, a w terenie – do 56 km/h. W wersji 2A4 – jak pisał Przemysław Juraszek – znajdziemy gładkolufową armatę Rheinmetall Rh-120 L/44 kal. 120 mm, która jest do dzisiaj stosowana w czołgach M1A2 Abrams.