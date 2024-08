Bolesna pomyłka Rosjan. Zaatakowali własną kolumnę pod Kurskiem

Ka-52 Aligator jest najnowszym rosyjskim śmigłowcem szturmowym. Wartość jednego egzemplarza szacuje się na 16 mln dolarów. Maszyna o wadze ok. 8 t posiada działko automatyczne 2A42 kal. 30 mm, a dodatkowo może przenosić przeciwlotnicze pociski 9K38 Igła, kierowane laserowo przeciwpancerne pociski Wichr czy rakiety niekierowane S-8. Ka-52M to najnowszy wariant, który został przystosowany do jeszcze szerszej gamy uzbrojenia, w tym do pocisków 9M123 Chrizantiema oraz "Projekt 305".