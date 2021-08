Blue Origin przygotowuje kolejny lot New Shepard. Znana jest jego data

Jeff Bezos już niedługo po raz kolejny wyśle swój statek New Shepard w kosmos. Tym razem będzie to lot bezzałogowy. W ramach misji NS-17 na orbitę wyniesione zostanie 18 komercyjnych ładunków, w tym 11 sponsorowanych przez NASA, a także tysiące pocztówek przesłanych przez dzieci za pośrednictwem organizacji non-profit Blue Origin Club for the Future.