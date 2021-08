Jeff Bezos pozywa NASA. Blue Origin dalej walczy o kontrakt na lądowniki księżycowe

Walka trwa

Jak donosi The Verge, kilka tygodni po pierwszym proteście Blue Origin dotyczącym programu, został on stłumiony przez federalną agencję nadzoru. Teraz jednak firma kontynuuje swoją walkę w sądzie. To zaś może spowodować kolejną przerwę w kontrakcie SpaceX i długie opóźnienie w wyścigu NASA o lądowanie astronautów na Księżycu do 2024 roku.