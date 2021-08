Multimiliarderzy znów się kłócą. Poszło o statek kosmiczny SpaceX

Wśród multimiliarderów ścigających się o to, kto pierwszy podbije kosmos, panuje atmosfera jak w starym małżeństwie – jeśli o coś można się pokłócić, to trzeba się pokłócić. Tym razem Blue Origin należące do Jeffa Bezosa skrytykowało statek SpaceX od Elona Muska, twierdząc, że jest zbyt skomplikowany, by bezpiecznie lądować na Księżycu.