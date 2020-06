blockduda. Sprawdzamy, czy uda się zablokować prezydenta

W środę 10 czerwca prezydent Andrzej Duda podpisał kartę rodziny, która mówi m.in. o "ochronie dzieci przed ideologią LGBT" i "zakazie propagowania ideologii LGBT w instytucjach publicznych". Prezydent później porównał też "ideologię LGBT" do komunistycznej indoktrynacji w czasach PRL oraz powiedział, że "próbuje nam się wmówić, że LGBT to ludzie, a to ideologia".