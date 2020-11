Black Friday i Cyber Monday 2020. UOKiK przypomina o prawach konsumenta w sieci

UOKiK po raz kolejny przypomina o nieuczciwych praktykach, które niestety są nagminne przy okazji Black Friday i Cyber Monday. Na co zwrócić uwagę i jakie mamy prawa, gdy kupujemy przez internet?

Chociaż Czarny Piątek 2020 oficjalnie ma miejsce 27 listopada, to sklepy już od kilku tygodni kuszą różnymi ofertami. W tym roku Black Friday nie będzie miał takiego rozmachu, ponieważ w związku z pandemią koronawirusa, galerie handlowe będą otwarte dopiero od 28 listopada. Jednak zarówno w Black Friday, jak i w Cyber Monday w sieci czeka na nas wiele promocji. UOKiK podkreśla: "nie dajmy się im oszukać".

Nadużycia w Black Friday i Cyber Monday

- Co roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymuje skargi dotyczące promocji, wyprzedaży i specjalnych okazji. Stanowią one ok. 10 proc. wszystkich zgłaszanych nieprawidłowości - podaje UOKiK. Do najczęstszych problemów należą:

żonglerka cenami, czyli praktyka polegająca na podnoszeniu ceny produktu na kilka dni przed Black Friday i obniżanie jej w odpowiednim dniu, by stworzyć pozory atrakcyjnej oferty;

niejasne komunikaty, np. zachęcanie rzekomo wysoką obniżką do zakupu różnych produktów, po czym okazuje się, że promocja dotyczy wąskiej oferty lub wybranej marki;

anulowanie zamówień i podawanie jako przyczyny "błędu systemu"; towar później dostępny jest ponownie, ale po wyższej cenie;

niejasne naliczanie rabatów, np. brak informacji, że rabat doliczany jest za wybrane produkty lub od innej, nieokreślonej "ceny sugerowanej".

- Kilka tygodni temu, wspólnie z Inspekcją Handlową, rozpoczęliśmy monitoring najpopularniejszych sklepów internetowych aby zweryfikować, czy nie oszukują oni konsumentów, wprowadzając w błąd np. co do rzeczywistego opustu cenowego - wyjaśnił prezes UOKiK Tomasz Chróstny. - Konsumentom zalecamy ostrożność, zaś przedsiębiorców zachęcamy do rzetelność i uczciwości względem klientów - dodaje.

Prawa konsumenta w internecie

O prawach konsumentów, którzy decydują się na e-zakupypisaliśmy więcej w poprzednim tekście, ale warto przypomnieć o tych podstawowych. Należą do nich prawo do reklamacji towaru, takie samo, jak przy zakupach w sklepach stacjonarnych. Dodatkowo niemal zawsze możemy zwrócić towar zakupiony przez internet w ciągu 14 dni, jeśli nie nosi on śladów użycia. Nie musimy przy tym podawać przyczyny zwrotu.

- Jeżeli nie zostałeś poinformowany o prawie do odstąpienia, termin ten wydłuża się do 12 miesięcy. Przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić ci wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy (najtańszego sposobu, jaki oferuje). Kupujesz w sklepie stacjonarnym? Zwrot będzie zależał od dobrej woli sprzedawcy - podkreśla UOKiK.

Towary kupione przez internet, których nie możemy zwracać, to: świeże jedzenie i artykuły spożywce o krótkim terminie przydatności, rzeczy wyprodukowane na zamówienie (np. grawerowane), odpakowane płyty z filmami, grami, muzyką oraz bilety na koncerty i wydarzenia.

- Bądź szczególnie ostrożny przy zakupie dóbr cyfrowych np. programów komputerowych czy gier - mają one często ograniczoną i warunkową możliwość zwrotu. Zwróć uwagę na kwestię płatności za tego typu usługi - często zakup ma charakter quasi abonamentu. Pierwsza płatność jest niska, natomiast za rok czy dwa lata następuje pobranie kolejnych środków - podkreśla UOKiK.

Warto również przypominać o prawach wynikających z rękojmi. "Przez 2 lata w przypadku wystąpienia wady możesz żądać naprawy lub wymiany produktu, a w niektórych przypadkach także zwrotu pieniędzy", wyjaśnia UOKiK. Należy też dodać, że prawa konsumenta kupującego w sieci są takie same w całej UE. W związku z tym należy szczególnie uważać, sprowadzając towar, np. z Azji.

Co zrobić, jeżeli damy się oszukać i sprzedawca nie chce nam zwrócić pieniędzy? W takim wypadku mamy kilka możliwości, w tym złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na policji lub w prokuraturze, przypomina UOKiK. Bezpłatną pomoc prawną można otrzymać, zgłaszając się na Infolinię Konsumencką lub do Konsumenckiego Centrum E-porad. Więcej informacji znajdziecie na stronie UOKiK.

