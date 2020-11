Cyber Monday 2020. Kiedy w Polsce jest cyfrowy poniedziałek 2020

Cyber Monday 2020 - kiedy?

Cyber Monday wypada zawsze w pierwszy poniedziałek po Black Friday i w tym roku będzie to 30 listopada . Tradycyjnie to okazja, kiedy w sklepach internetowych trwają największe wyprzedaże, a elektronikę, gadżety czy inne towary możemy kupić online za ułamek standardowej ceny.

Black Friday czy Cyber Monday?

Black Friday otwiera sezon przedświątecznych wyprzedaży i kojarzony jest zwykle z tłumami w sklepach i galeriach handlowych. W tym roku w związku z trwającą pandemią koronawirusa obniżki z okazji Czarnego Piątku przeniosły się do sieci.

Cyber Monday 2020 w USA i w Polsce

Zwyczaj organizowania wyprzedaży z okazji Cyber Monday przywędrował do nas z USA, podobnie zresztą jak Black Friday. Zawsze wypada on w pierwszy poniedziałek po Święcie Dziękczynienia. W USA jest to czas dużych wyprzedaży, świetnych okazji oraz możliwości kupienia prezentów świątecznych po bardzo okazyjnych cenach.