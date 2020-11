Black Friday i Cyber Monday 2020. UOKiK apeluje o ostrożność

Zobacz: Tłumy w sklepach. Przyszłość galerii handlowych dalej stoi pod znakiem zapytania [Wideo]

Tomasz Chróstny przekazał, że UOKiK monitoruje ceny na wypadek, gdyby któryś z przedsiębiorców zdecydował się dopuścić do niewłaściwych praktyk , mających na celu oszukanie konsumentów. Urząd zapowiedział także start kampanii informacyjnej, uświadamiającej konsumentom ich prawa oraz zasady odstępowania od umów zawartych na odległość.

- Widzimy reklamy -70 proc. Bardzo często to dotyczy tylko wybranej grupy produktów. Niekiedy spotykamy się z praktykami takimi, że pomimo wyboru np. transakcja jest anulowana, jeżeli gdzieś przedsiębiorca stwierdzi, że jest to dla niego niekorzystne - wyjaśnia Chróstny. Dodaje, że klienci wszelkie praktyki tego typu powinni zgłaszać do UOKiK.