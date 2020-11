Black Friday 2020. Jak się nie dać oszukać? UOKiK przypomina, na co uważać

Czarny Piątek 2020 wypada 27 listopada . Zgodnie z tradycją, tego dnia powinniśmy przygotować się na ogromne przeceny, wyprzedaże i różne akcje promocyjne. Jak Black Friday wygląda w Polsce w praktyce, pisał m.in. Adam Bednarek przy okazji zeszłorocznego szału zakupowego . UOKiK przypomina również, że Czarny Piątek to okazja dla nieuczciwych sprzedawców, dlatego należy rozsądnie podejść do zakupów.

Black Friday 2020. Jak się nie dać oszukać?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że Black Friday to okazja, na której może skorzystać wielu nieuczciwych sprzedawców. Niestety częstą praktyką w naszym kraju jest podnoszenie cen towarów, by potem spektakularnie obniżyć cenę w dniu wyprzedaży. UOKiK podkreśla, że takie działania są niedozwolone, a samych kupujących zachęca do rozważnych zakupów.