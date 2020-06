Bill Gates o szczepionce na koronawirusa: "Teorie spiskowe? Tak głupie, że ciężko im zaprzeczyć"

Choć szczepionka na koronawirusa nie została jeszcze opracowana, to już sam fakt jej powstawania budzi skrajne emocje. Zwolennicy teorii spiskowych twierdzą, że jeden z najbogatszych ludzi na świecie - Bill Gates - za pomocą preparatu przeciw COVID-19 zamierza czipować ludzi i zmniejszyć populację.

Zdaniem amerykańskiego biznesmena ruchy antyszczepionkowe zrobią wszystko, co w ich mocy, aby utrudnić plan budowania odporności populacyjnej . Współzałożyciel Microsoftu odniósł się także do teorii spiskowych łączących jego osobę z wybuchem pandemii koronawirusa . - Nigdy nie byłem zaangażowany w żadne mikroczipy - podkreślił.

Według sondaży przeprowadzonych przez serwis Yahoo w Stanach Zjednoczonych, blisko 1/3 dorosłych Amerykanów uważa , że Bill Gates planuje użyć szczepionki przeciwko SARS-CoV-2, do wszczepienia mikroczipów, mających na celu monitorowanie miliardów ludzi na naszej planecie.

- Teorie spiskowe? Jest wręcz ciężko im zaprzeczyć, ponieważ są tak głupie albo dziwne - skomentował stanowczo w wywiadzie dla "Business Insider" były CEO Microsoftu. - W pewnym sensie to tak dziwaczne, że chciałbyś podejść do tego z humorem, ale niestety się nie da - dodał.

Zdaniem ekspertów, szerokie rozpowszechnianie teorii spiskowych może mieć być niezwykle niebezpieczne, gdyż przyczyni się do zniechęcania ludzi do szczepień. - To niepokojące, że ludzie rozpowszechniają dezinformację, w czasach gdy wszyscy powinniśmy szukać sposobów na ratowanie życia - komentował w kwietniu dyrektor generalny Fundacji Billa i Melindy Gatesów, Mark Suzman.