Bill Gates sfinansuje szczepionkę na koronawirusa. Ma być gotowa w 12 miesięcy

Dostępność testów na koronawirusa oraz obciążenie służby medycznej jest dla USA dużym problemem od początku pandemii. To właśnie w tym kraju odnotowuje się największą liczbę zakażeń - w dniu dzisiejszym (27 kwietnia) mówi się już o ponad 965 tys. zakażeń SARS-CoV-2 i przeprowadzanych 5 mln testach.

Gates w ostatnim czasie bardzo mocno zaangażował się we wsparcie walki z pandemią COVID-19. Jego fundacja przekazała do tej pory 250 milionów dolarów na pomoc w zwalczeniu koronawirusa, a w wywiadzie dla Financial Times, Gates przyznał, że fundacja poświęci "całkowitą uwagę" na walkę z pandemią.