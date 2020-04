Bill Gates i koronawirus. Filantrop stał się celem. Zarzucają mu chęć zagłady ludzkości

Jednym z głównych celów, jakie objął sobie Gates, jest całkowite wyeliminowanie malarii. To choroba, na którą w 2010 roku zmarło ponad 830 tysięcy osób. Siedem lat później, także dzięki działaniom Gatesa, liczba ta spadła o połowę . Miliarder i inni aktywiści osiągnęli to m.in. poprzez poprawę warunków życiowych w biednych społeczeństwach afrykańskich oraz przez… rozdawanie moskitier, czyli siatek chroniących w nocy przed komarami. Te roznoszące pasożyta malarii insekty są najbardziej zabójczymi zwierzętami na świecie. W rankingu na liczbę ofiar wyprzedzając także... ludzi.

Za tym, że Gates dąży do depopulacji, mają świadczyć natomiast jego wypowiedzi o dzietności w Afryce. Amerykanin stwierdził, że kobiety, które posiadają edukację lub dziewczynki w wieku 12-13 lat, nie decydują się normalnie na rodzenie kilku lub kilkunastu dzieci, tak jak dzieje się to w Afryce. Gates został przez to oskarżony o poglądy antyrodzicielskie i antyfeministyczne przez konserwatywny magazyn opinii The Federalist.