Białoruski Polonez. Mordercza broń Aleksandra Łukaszenki

Sprzęt białoruskiej armii to głównie broń radziecka i rosyjska, zazwyczaj opracowana wiele lat temu. Na jej tle wyróżnia się Polonez. To nowoczesny system rakietowy, przyjęty do uzbrojenia w 2016 roku. Mimo krótkiej historii, ta broń ma już na koncie udział w prawdziwej wojnie.