Bestia z Niemiec. Sieje strach, choć jeszcze nie wyjechała

W kontekście uzbrojenia czołgu, warto podkreślić, że KMF i Rheinmetall zdecydowali się pozostawić armatę gładkolufową kal. 120 mm Rh120 L55 (lufa o długości 55 kalibrów) znaną z poprzedniego modelu. Leopard 2A8 będzie zatem wykorzystywał do ostrzału pełen wachlarz amunicji NATO 120 mm.

Producent przystosuje też czołg do używania pocisków odłamkowo-burzących DM11 120 mm. To amunicja, która może pracować w trzech trybach. Pierwszy z nich (z opóźnioną detonacją) pozwala atakować cele pozostające za osłoną, drugi stanowi standardowy tryb detonacji przy kontakcie z celem, natomiast ostatni – na zadanej odległości – może być wykorzystany do ataku piechoty na dużej przestrzeni – zauważa portal Militarny.