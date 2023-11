Berlin podjął decyzję. Rosjanom się to nie spodoba, Ukraina dostała kolejne czołgi

Uwzględniają najnowszą dostawę do tej pory udało się wygospodarować i odrestaurować 30 tych czołgów. Na łamach Defence Express przypomniano jednak, że podczas przekazywania drugiej partii pojawiły się nieoczekiwane problemy z tymi pojazdami, w których wykryto istotne wady . Wciąż nie jest jasne, czy już udało się je rozwiązać.

Portal Defence Express podkreślił jednak, że 1020 sztuk to mniej więcej dzienne zapotrzebowanie ukraińskiej armii na tego typu pociski. Zdaniem portalu jest to kolejny dowód na to, że zachodnie państwa mają coraz większe problemy z dostępnością amunicji.