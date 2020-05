Bałtyk coraz głośniejszy. Naukowiec alarmuje: hałas jest niebezpieczny dla zwierząt

Nadmiar stresu, zaburzenia snu, ogólne zmęczenie organizmu - to tylko niektóre z problemów zdrowotnych, które mogą pojawić się u każdego z nas, jeśli będziemy narażeni na nadmierny hałas. Nie jest to jednak wyłącznie zmartwienie ludzi. Choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy, problem ma o wiele szerszy zasięg. Dotyczy m.in. mórz i oceanów oraz zamieszkujących je zwierząt.

Naukowiec, który od lat zajmuje się badaniem podwodnego hałasu przypomina eksperyment przeprowadzony w Wenecji w 1490 roku, którego autorem był sam Leonardo da Vinci. Włoch zanurzył kraniec drewnianej rury w wodzie, a drugi jej koniec przyłożył do ucha. Prócz naturalnych dźwięków, usłyszał on również te pochodzące od statków kupieckich i gondoli.

Bałtyk niezwykle głośny

Międzynarodowy zespół badaczy umieścił w 2014 roku sondy na Morzu Bałtyckim u brzegów Szwecji, Danii, Niemiec, Estonii, Finlandii oraz Polski. Każde z państw ulokowało w wodach Bałtyku od czterech do maksymalnie dziesięciu rejestratorów hałasu (Polacy rozmieścili pięć). Sondy umieszczono na głębokości do nawet 90 metrów. Do 2016 roku w wodach naszej strefy ekonomicznej działały jeszcze dwa takie rejestratory.

Efekty badań

- Jest źle . Przez ponad 99 procent czasu polskie boje wychwytywały dźwięki statków. W każdym momencie po Bałtyku pływa bowiem ok. 2 tys. tego typu jednostek, nie włączając motorówek czy łódek. To bardzo duża liczba jak na stosunkowo niewielki i zamknięty akwen morski - komentuje cytowany przez PAP profesor Jarosław Tęgowski.

Konieczne ograniczenia

Naukowiec pytany o to, czy statki nowej generacji mogłyby wpłynąć na poprawę sytuacji, odniósł się do prostego rachunku ekonomicznego. Tłumaczy on, że statki, które pływają szybciej, generują o wiele mniejsze koszty, lecz co za tym idzie - więcej hałasu, niezależnie od tego, czy są nowoczesne.